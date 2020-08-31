Хоккейному клубу ЦСКА вручили золотые медали и Кубок Чемпионов России

В Москве в Зале хоккейной славы состоялась торжественная церемония награждения хоккейного клуба ЦСКА, который по итогам сезона 2019-2020 стал чемпионом России. В современной истории ЦСКА уже в третий раз (второй раз подряд) завоевывает этот титул. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании «Роснефть», являющейся владельцем клуба.

Кубок чемпионов России привез пилот Lada Sport Rosneft Кирилл Ладыгин на гоночной Lada Vesta. Лидер нынешнего сезона в российской серии кольцевых гонок, бронзовый призер гонки 24 часа Ле Мана Кирилл Ладыгин поздравил армейцев с чемпионством. В ответ капитан ЦСКА Сергей Андронов подарил гонщику именной свитер хоккейной команды.

В ходе церемонии награждения президент Федерации хоккея России, трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк вручил армейцам золотые медали и чемпионский кубок. Также кубком Шелкового пути и золотыми медалями награждена еще одна армейская команда, выступающая в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), — «Звезда». На торжественном мероприятии присутствовал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

Несмотря на досрочное завершение сезона из-за пандемии коронавируса, армейцы проявили себя как слаженный коллектив. ЦСКА в пятый раз занял первое место в регулярном чемпионате КХЛ, став единственным в истории лиги пятикратным победителем «регулярки» и обладателем Кубка Континента им. В.В. Тихонова.

По итогам регулярного чемпионата ЦСКА — единственная команда, у которой количество заброшенных шайб превысило отметку в две сотни. Забросив 202 шайбы, армейцы и пропустили меньше всех — 99 шайб. В регулярном чемпионате команда 15 раз оставляла свои ворота в неприкосновенности. Голкипер Илья Сорокин 9 раз отыграл «на ноль» и стал самым «сухим» вратарем «регулярки».

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов заработал звание лучшего снайпера КХЛ, забросив 33 шайбы в 57 матчах.

По версии портала HockeyArchives, ЦСКА второй год подряд возглавил список из 250 клубов Европы. Также лучшим ЦСКА признавался в 2015 и 2016 годы.

«Роснефть» является владельцем клуба с 2011 года и за это время команда вернула себе статус сильнейшей в российском чемпионате и продолжила славные армейские традиции. ЦСКА — лидер по подготовке мастеров для КХЛ, из всех команд лиги в армейском клубе больше всего воспитанников собственной школы.

При поддержке «Роснефти» восстановлена детская хоккейная школа (считается сегодня лучшей хоккейной школой страны). На ее счету четыре Международных кубка и три последних общешкольных московских первенства подряд. Молодежная сборная ЦСКА «Красная Армия» взяла Кубок Харламова в сезоне 2016-17 годов.

Новый сезон КХЛ стартует уже 2 сентября матчем за Кубок открытия между командами ЦСКА и казанским «АК Барсом».