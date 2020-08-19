«Роснефть» самостоятельно начала бурение в Карском море на проекте «Кара-2020»

В июле 2020 года, несмотря на действующий санкционный режим, компания «Роснефть» самостоятельно начала бурение в Карском море на новом проекте «Кара-2020». Об этом глава компании «Роснефть» Игорь Сечин доложил президенту Владимиру Путину во время рабочей встречи. Глава государства поздравил компанию с этим событием.

«Работаем. Это и "Восток Ойл", где сейчас мы активно проводим геологоразведку, но также и бурение на шельфе продолжаем. В Карском море сегодня работает наша платформа, — ответил Игорь Сечин на вопрос главы государства о том, как компания выстраивает геологоразведочные работы. — Владимир Владимирович, ведем работу, в том числе не только на Каре, как я сказал, на Таймыре, готовимся к выходу мировой экономики из кризиса, чтобы к 2023–2024 годам вполне могли выйти с новыми объемами на рынки, которые, безусловно, будут расти».

«Добыча в рамках "Восток Ойл" — это не только буровые установки и промысловые объекты, это — морские терминалы, резервуарные парки, аэродромы, автодороги, ледоколы, нефтетанкеры и газовозы ледового класса – сложная высокотехнологичная инфраструктура. Добиться здесь приемлемого уровня доходности на вложенный капитал можно лишь в рамках интегрированных проектов с длинным жизненным циклом», — отметил директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Компания ведет бурение поисково-оценочных скважин Викуловская и Рагозинская, расположенных в районе Новой Земли. Суммарные запасы лицензионных участков «Восточно-Приновоземельский-1» и «Восточно-Приновоземельский-2» почти 2 миллиарда тонн нефти и 3,7 триллиона кубических метров газа.

На сегодняшний день на структурах «Викуловска»я и «Рагозинская» завершено бурение пилотных стволов. Бурение ведут две высокотехнологичные буровые платформы, которые соответствуют самым высоким требованиям промышленной и экологической безопасности. С помощью судов-снабженцев и танкерного флота «Роснефти» платформы обеспечены топливом и водой, дооснащены буровым оборудованием, подводными аппаратами и системами ледового мониторинга, которые отслеживают движения айсбергов. В сложных климатических условиях это позволяет избежать нештатных ситуаций.

Относительно небольшая глубина моря и близость к источникам образования айсбергов серьезно осложняли начало работ. Специалисты корпоративного научно-проектного комплекса «Роснефти», проанализировав лучшие мировые практики, нашли оптимальное решение проблемы. Устье скважины было решено убрать под поверхность дна, чтобы не допустить повреждений обломками айсбергов, которых много на мелководье. Для этого пробурена специальная шахта глубиной 15 метров, диаметром почти два метра. Ничего подобного на российском шельфе раньше не делали. По заказу компании спроектировано и изготовлено специальное долото-расширитель диаметром 1,8 метра.

В августе 2014 года президент Владимир Путин дал старт началу бурения поисковой скважины «Университетская 1» в Карском море. Совместный проект «Роснефти» и ExxоnMobil позволил открыть новое месторождение «Победа» с суммарными запасами — 422 миллиарда кубических метров газа и около 130 миллионов тонн сверхлегкой нефти, которая превосходит по качеству эталонную марку Brent.

Проект был реализован в кратчайшие сроки и в экстремальных условиях, с которыми нефтяники до этого еще не сталкивались. С нуля были созданы система ледовой защиты, система эвакуации и спасения людей, система ликвидации аварийных разливов нефти.

Поисковое бурение в Карском море на структуре «Университетская-1» подтвердило продолжение на морской шельф нефтегазоносных структур Западной Сибири, что позволяет говорить об открытии новой Карской морской нефтеносной провинции. По объему ресурсов она может превзойти такие нефтегазоносные регионы как Мексиканский залив, бразильский шельф, арктический шельф Аляски.

«Возобновилась программа бурения на шельфе Карского моря. Это очень перспективная программа. Большая часть всех перспективных запасов нефти и газа мира, не России, а мира, находятся на этом шельфе. Эта тема для экономики России на среднесрочную и долгосрочную перспективу является основной. В перспективе планируется получение до трети дохода в государственный бюджет России именно в этой зоне — там, где создается кластер месторождений Восток-ойл и на Арктическом шельфе», — подчеркнул гендиректор компании «Инфотэк-терминал» Рустам Танкаев.