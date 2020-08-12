Fitch подтвердило рейтинг «Башнефти» на уровне BBB со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинг компании «Башнефть» (входит в «Роснефть») на уровне BBB со стабильным прогнозом, отметив финансовую устойчивость компании в период низких цен на нефть. Об этом написали «Ведомости» со ссылкой на сообщение агентства. Данный уровень рейтинга соответствует суверенному рейтингу России.

«Принимая во внимание накопленные в первом полугодии 2020 года объемы нефти в хранилищах, мы ожидаем, что средняя стоимость барреля марки Brent составит 45 долларов в 2021 году. Низкая себестоимость добычи у "Башнефти" и "Роснефти" и снижение налоговой нагрузки поддерживают финансовую устойчивость компаний на фоне низких цен на нефть», — приводят «Ведомости» цитату из сообщения Fitch.

Аналитики Fitch полагают, что одним из факторов финансовой устойчивости «Башнефти» является тесная интеграция с контролирующим акционером компании — «Роснефтью». «При оценке "Башнефти" мы приняли во внимание тесную операционную и стратегическую интеграцию компании с "Роснефтью", а также нашу оценку кредитоспособности "Роснефти"», — отмечено в сообщении агентства.

В Fitch также отметили, что «Башнефть» придерживается консервативной политики заимствования средств, — долговая нагрузка (отношение FFO к коэффициенту чистого финансового левериджа) находится на уровне «Газпромнефти», «Татнефти», «Лукойла» и «Новатэка».

В отчете, посвященному компании «Башнефть» аналитики Fitch дали оценку кредитоспособности «Роснефти». «По состоянию на конец 2019 года коэффициент долговой нагрузки "Роснефти" (отношение FFO к коэффициенту чистого финансового левериджа), скорректированный на сумму предоплаты от CNPC и других заказчиков, снизился до 2,3 с 3,9 в 2017 году», ‒ написали аналитики, отметив, что в 2020 году ожидается рост долговой нагрузки с последующим снижением в 2021 году.

Пандемия коронавируса привела к снижению спроса на нефть. В результате спотовые цены на Brent были на уровне 18 долларов за баррель в апреле 2020 году, спрос упал почти на 30 процентов в годовом выражении, указано в сообщении агентства.

Учитывая структуру акционерного капитала «Башнефти» («Роснефть» — контролирующий акционер), можно сделать вывод, что уровень кредитного рейтинга «Роснефти» от Fitch также соответствовал бы значению BBB со стабильным прогнозом», — поясняет инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов, отмечая, что Fitch не присваивает рейтинг «Роснефть» с 2014 года, оценивая компанию через ее «дочку» — «Башнефть».