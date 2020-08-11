«Роснефть» проведет уникальный ИТ-Марафон

«Роснефть» организует серию соревнований для российских программистов. ИТ-Марафон пройдет с сентября по ноябрь 2020 года и позволит молодым специалистам попробовать свои силы в решении практических технологических задач компании-лидера нефтегазовой отрасли, продемонстрировать свои профессиональные качества потенциальному работодателю и найти единомышленников для обмена знаниями и реализации совместных проектов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе компании.

«"Роснефть" следует технологическим веяниям времени, и для успешного внедрения искусственного интеллекта, кроме самих нейросетей, требуется соответствующая ИТ-инфраструктура и современные подходы к проектированию и разработке программного обеспечения. И, конечно же, при развитии технологий особенно важно подключать специалистов с нестандартным мышлением, способных решать серьезные и нестандартные задачи», — отметил один из организаторов мероприятия, генеральный директор компании «РН-БашНИПИнефть» Михаил Рязанцев.

Первым этапом марафона станет «Хакатон трех городов» — соревнование по машинному обучению для студентов и аспирантов вузов Уфы, Казани и Самары, которое пройдет 24-25 сентября 2020 года. В ходе хакатона командам-участникам будет предложено решить классическую «задачу почтальона» — кратчайшим путем разнести письма всем получателям, но применительно к нефтегазовой тематике.

Следующее ИТ-соревнование для программистов-робототехников состоится 16-17 октября 2020 года на базе Уфимского Авиационного Технического Университета (УГАТУ). К участию в нем приглашаются студенты и аспиранты технических ВУЗов. Участники будут соревноваться в разработке роботизированного решения для выполнения операции, связанной с текущей производственной деятельностью Компании «Роснефть». Для этого участникам будет предоставлен четырехосевой робот-манипулятор, необходимое программное обеспечение для создания управляющей программы и конструирования, а также 3D-принтер.

Финальным мероприятием ИТ-марафона «Роснефти» станет международный хакатон Rosneft Proppant Check Challenge, который стартует в сентябре 2020 года как для опытных, так и для начинающих ИТ-специалистов. Задача соревнования: определение по серии фотографий линейных размеров зерен пропанта — специального гранулированного материала, используемого для интенсификации нефтедобычи.

«ИТ-марафон — это не какие-то светские мероприятия для ИТ-специалистов. Это действующий инструмент получения работающих алгоритмов для решения реальных производственных задач. Лучшие идеи будут внедрены в корпоративную наукоёмкую линейку программного обеспечения "Роснефти", — продолжает комментировать задачи мероприятия Михаил Рязанцев. — Например, лучшие алгоритмы и подходы участников прошлогоднего соревнования Rosneft Seismic Challenge уже подготовлены в виде пилотной версии для промышленного внедрения в сейсмическую часть корпоративного программного обеспечения компании. Оно позволит автоматизировать огромное количество ручных операций интерпретаторов сейсмических данных, а значит, мы сможем более эффективно распоряжаться интеллектуальными ресурсами, так как появится больше времени для анализа и понимания особенностей геологического строения объекта сейсмосъемки, что пока машинам недоступно».

Завершится ИТ-марафон 28 ноября 2020 года в Москве, где будут подведены итоги Rosneft Proppant Check Challenge, а также состоится награждение победителей всех трех хакатонов. Помимо денежного вознаграждения талантливую молодежь ждут предложения о трудоустройстве, а также возможность принять участие в масштабных технологических проектах компании, подчеркнули в пресс-службе «Роснефти».

«Кого точно не будет в марафоне "Роснефти", так это проигравших: участие в масштабном мероприятии нефтяного лидера позволит молодым специалистам оценить свои возможности на рынке, добавить веса своему резюме, стать претендентами на будущие вакансии и найти единомышленников для обмена знаниями и совместных проектов. "Цифровые месторождения", робототехника, программное обеспечение, 3D-технологии, искусственный интеллект — все это возможно не само по себе. Новую реальность, в том числе для нефтегаза, создают уникальные люди. Чтобы привлечь их внимание, надо заинтересовать и вовлечь их в решение действительно важных задач, которые будут впоследствии внедрены на практике», — подытожил перспективы участия в ИТ-Марафоне Михаил Рязанцев.

Организатор ИТ-Марафона — корпоративный институт компании «РН-БашНИПИнефть», центр разработки линейки наукоемкого корпоративного программного обеспечения «Роснефти».

Подробности об ИТ-Марафоне и регистрации можно узнать на специальной странице сайта компании «Роснефть».