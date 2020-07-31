Агентство Moody’s оценило финансовую устойчивость «Роснефти»

Международное рейтинговое агентство Moody’s подготовило отчет, посвященный оценке финансовой устойчивости компании «Роснефть». По мнению аналитиков агентства, уровень ликвидности НК достаточен для выплаты долга, финансирования инвестпрограммы, а также для выплаты дивидендов в ближайший год. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные агентства.

В частности, как отмечается в отчетности, по состоянию на 31 марта 2020 года ликвидность «Роснефти» состояла из денежных средств в размере 265 миллиардов рублей, краткосрочных депозитов на 79 миллиардов рублей, кредитных линий, ликвидных краткосрочных инвестиций и прогнозируемого операционного денежного потока в размере более 950 миллиардов рублей в течение ближайших 12 месяцев.

Высокий уровень ликвидности рассматривается Moody’s в качестве одной из сильных сторон профиля кредитоспособности компании. По мнению аналитиков агентства, этого уровня ликвидности «достаточно для исполнения кредитных обязательств на сумму около 970 миллиардов рублей, осуществления капитальных инвестиций на уровне 800 миллиардов рублей и выплату дивидендов за этот период». Также в отчете отмечается, что по уровню долговой нагрузки (отношение остаточного денежного потока к чистому долгу) «Роснефть» обгоняет своего американского конкурента — ExxonMobil: за последние 12 месяцев данный показатель у российской компании был на уровне 21 процента, у американской — 19,5 процента. При этом кредитный рейтинг Exxon – Aa1, что на 8 ступеней выше рейтинга «Роснефти» (Baa3). В то же время российская компания имеет рейтинги от нескольких ESG-агентств, уровни которых выше среднеотраслевых значений.

Удельные затраты компании на добычу углеводородов продолжают оставаться на очень низком уровне, отметили в агентстве. Так, себестоимость добычи углеводородов у «Роснефти» в первом квартале 2020 года оставалась на «очень низком уровне в долларовом выражении» — 2,9 доллара за баррель нефтяного эквивалента. Совокупная себестоимость добычи у компании ниже 10 долларов за баррель нефтяного эквивалента, что, по словам аналитиков, позволяет «поддерживать рентабельность компании при широком диапазоне сценариев цен на нефть».

По мнению Moody’s, компания продолжит развитие новых высокомаржинальных проектов, увеличивая их долю в добыче. При этом примерно 7 процентов инвестиционной программы компании в 2020-2022 годы составят «зеленые» инвестиции. В частности, компания разрабатывает долгосрочный план по углеродному менеджменту с учетом рисков, связанных с изменением климата и переходом к низкоуглеродной экономике.