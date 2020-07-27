«Роснефть» оптимизировала управление и увеличила долю рынка в Хабаровском крае

«РН-Востокнефтепродукт», оператор розничного бизнеса компании «Роснефть» на Дальнем Востоке, завершил реконструкцию и ввел в опытно-промышленную эксплуатацию современную Хабаровскую базу нефтепродуктов. В ходе проекта компания реализовала на территории Хабаровской области современные технологии по автоматизации и цифровизации основных технологических процессов. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе «Роснефти».

Все основные производственные объекты новой базы оснащены автоматизированными системами измерений и контроля качества нефтепродуктов. Количество нефтепродуктов в резервуарах также контролируется в автоматическом режиме. В результате реконструкции объем резервуарного парка ключевого для региона объекта топливообеспечения был увеличен более чем в 2 раза до 4 тысяч кубических метров — построено 10 новых резервуаров РВС-400, реконструирована железнодорожная эстакада, насосная для перекачки нефтепродуктов, площадка налива нефтепродуктов в бензовозы, химико-аналитическая лаборатория и система коммуникаций.

Внедрение цифровых технологий и современного оборудования позволили повысить эффективность работы и технологический уровень Хабаровской базы нефтепродуктов, а также надежность обеспечения моторным топливом собственной розничной сети в Хабаровском крае и Еврейской автономной области, усилить контроль сохранности количества и качества нефтепродуктов.

Важным элементом Стратегии «Роснефть 2022» является цифровизация и ускоренное технологическое развитие во всех областях деятельности Компании, прежде всего, за счет ускоренного тиражирования апробированных цифровых решений. Реализуемые программы «цифровое месторождение», «цифровой завод», «цифровая цепочка поставок», «цифровая АЗС» позволят перейти на качественно новый уровень современного информационного бизнеса, повысить надежность и экономичность производств, сократить потери.

Ввод в эксплуатацию Хабаровской нефтебазы является частью стратегии «Роснефти» по повышению эффективности бизнес направления «Коммерция и логистика». Стратегия предполагает гарантированное снабжение потребителей качественным топливом, оптимизацию затрат на логистику и обеспечение стабильности поставок, непрерывное улучшение предложений для покупателей через собственную розничную сеть и оптовые каналы реализации, а также развитие передовых практик трейдинговой деятельности в России и за ее пределами.

Кроме того, «РН-Востокнефтепродукт» за последние два года увеличил на 9 процентов долю рынка в Хабаровском крае. Компания уделяет приоритетное значение развитию топливного рынка края, подчеркнули в компании.. В целях повышения эффективности продуктообеспечения «Роснефть» проводит модернизацию собственной нефтебазовой инфраструктуры.

«РН-Востокнефтепродукт» — одно из крупнейших сбытовых предприятий Компании, которое включает в себя 84 АЗС, 5 нефтебаз. В 2019 году Компания завершила комплексную реконструкцию Хабаровской нефтебазы. Это стало первым в области проектом по цифровизации крупного объекта нефтепродуктообеспечения. В целях обеспечения качественным топливом удаленных районов края компания реализует проект по строительству КАЗК (контейнерного автозаправочного комплекса) в Эльбане Амурского муниципального района Хабаровского края.

Также проводится работа по развитию электрозарядной инфраструктуры (установка электрозарядных станций на АЗК общества) в регионе. В рамках развития данного направления компания рассматривает установку электрозарядных станций на пяти АЗК, до конца 2020 года планируется установка уже на двух объектах в Хабаровском крае, заявили в пресс-службе «Роснефти». Кроме того, «РН-Востокнефтепродукт» первым среди предприятий нефтепродуктообеспечения компании реализовал целевую программу по автоматизации измерений и контролю качества товарной продукции.

Важное направление дальнейшего развития — внедрение АЗС, работающих в автоматическом режиме. На сегодняшний день в регионе построено и введено в эксплуатацию 9 автоматических АЗС. Также на территории ДФО планируется дальнейшее развитие розничной сети и продолжение строительства современных автозаправочных комплексов с расширенным спектром услуг для потребителей.