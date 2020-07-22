«Роснефть» стала лидером по объему биржевых продаж нефтепродуктов

С начала июля нефтяные компании заметно увеличили продажи бензина и дизтоплива на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные торгов. Лидером по объемам продаж стала компания «Роснефть» (17800 тонн бензина и 20900 тонн дизтоплива по данным на 17 июля).

Далее следуют «Лукойл» (4200 и 4700 тонн соответственно), «Газпром нефть» (3700 тонн и 2900 тонн), «Газпром нефтехим Салават» (1600 и 3300 тонн).

В целом в период со 2 по 17 июля (1 июля торги не проводились из-за голосования по поправкам к Конституции) рост среднесуточных объемов по бензину составил 23 процента, до 32000 тонн, по дизелю – 19,4 процента, до 43000 тонн.

Издание отмечает, что нарастить объемы биржевых продаж топлива нефтяников ранее просило Минэнерго, чтобы снизить цены в оптовом и мелкооптовом звене. В мае-июне они росли опережающими темпами из-за того, что НПЗ не успевали увеличить выпуск бензина и дизтоплива вслед за спросом, который взлетел после выхода страны из карантина.

В результате только с 29 июня по 5 июля цены бензина на СПбМТСБ несколько раз били рекорды, в частности, цена марки АИ-95 переваливала за 62 тысячи рублей за тонну в сравнении с 40 тысячами рублей на начало мая. По данным издания, резкий рост в опте на фоне сдерживания правительством стоимости на АЗС вынуждает автозаправки торговать топливом себе в убыток. В связи со сложившейся ситуацией представители независимых АЗС (не принадлежащих вертикально интегрированным нефтяным компаниям) в мае просили предпринять меры по стабилизации ситуации: снять эмбарго на импорт топлива в Россию, действующее до 1 октября, и отменить демпфирующий механизм.

При этом в правительстве решили не отказываться от демпфера, но вместе с тем Минэнерго и ФАС поддержали снятие запрета на импорт топлива (предложение рассматривается кабинетом министров), а также договорились об увеличении обязательных нормативов биржевых торгов для НПЗ – с 10 до 11 процентов от общего объема производства по бензину и с 6 до 7,5 процента по дизтопливу.

С начала июля оптовые цены бензина начали падать из-за роста объема торгов. При этом ситуация с диспаритетом цен в опте и рознице все еще сохраняется, и АЗС остаются в критической ситуации, сообщил изданию глава Российского топливного союза Евгений Аркуша. По его словам, НПЗ необходимо наращивать выпуск горючего, также нужно отказаться от эмбарго на импорт и, возможно, ограничить поставки бензина за рубеж.

Издание также отмечает, что с 1 января по середину июля экспорт бензина нарастили «Лукойл» (на 247 процентов к аналогичному периоду 2019-го), «Газпром нефть» (+51 процент), принадлежащий «Татнефти» НПЗ «Танеко» (+34 процента) и Антипинский НПЗ (+32 процента), следует из данных ЦДУ ТЭК Минэнерго. Снизили поставки за рубеж: «Роснефть» (-15 процентов), «Газпром» (-3 процента), ТАИФ-НК (-37 процентов) и «ФортеИнвест» (-56 процентов)