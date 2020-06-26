«Роснефть» подвела итоги Программы повышения надежности трубопроводов

Компания «Роснефть» в 2019 году завершила стартовавшую в 2015 году реализацию Программы повышения надежности трубопроводов. В результате количество отказов трубопроводов снизилось на 32 процента по сравнению с 2013 годом, говорится в сообщении НК.

Только в 2019 году компания направила более 23 миллиардов рублей в рамках реализации программы, в том числе 14,3 миллиарда рублей на замену трубопроводов и более 9 миллиардов рублей на поддержание эксплуатационной надежности трубопроводов.

Масштабная Программа повышения надежности трубопроводов включает в себя их модернизацию, капитальный и текущий ремонт и реализуется в соответствии со Стратегией «Роснефть 2022». По итогам 2019 года произведена замена более 1400 километров действующих трубопроводов.

Для поддержания надежности нефтяной транспортной системы компания проводит мероприятия по диагностированию (в том числе внутритрубному), которые позволяют выявлять развитие дефектов трубопроводов на ранних стадиях и своевременно устранять их. Применение ингибиторной защиты систем трубопроводов способствует образованию защитной пленки на поверхности металла и, тем самым, снижает скорость коррозии трубопроводов. Для поддержания пропускной способности, предупреждения образования застойных зон и скапливания внутренних отложений производится очистка внутренней полости трубопроводов.

В 2020 году «Роснефть» приступила к реализации новой масштабной Программы «Повышение надежности трубопроводов 2020-2025 годов». Участие в программе принимают 28 нефтегазодобывающих предприятий компании.

Реализация программы нацелена на: уменьшение отказов промысловых трубопроводов на 20 процентов от уровня 2019 года, увеличение объемов внутритрубной диагностики для контроля состояния трубопроводов, подбор, испытание и внедрение новых технологий, материалов, обеспечивающих защиту от коррозии и отложений, разработку и внедрение инструментария для оперативного контроля и анализа за работой и состоянием парка промысловых трубопроводов.

Программа «Повышение надежности трубопроводов 2020-2025 годов» предусматривает реконструкцию 10 тысяч километров трубопроводов, капитальный и текущий ремонт 7 тысяч километров транспортных сетей.