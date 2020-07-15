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«Роснефть» завершила выплату дивидендов за 2019 год

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Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Компания «Роснефть» завершила 14 июля 2020 года выплату дивидендов за 2019 год, утвержденных на годовом общем собрании акционеров. Общая сумма выплат составила 191 466,31 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе компании.

Дивиденды перечислены держателям 99,98 процента акций общества. При этом владельцам акций, чьи ценные бумаги учитываются в реестре акционеров, дивиденды перечислены раньше окончания срока, установленного решением годового (по итогам 2019 года) общего собрания акционеров компании «Роснефть», отметили в пресс-службе.

«Роснефть» имеет самый высокий в отрасли коэффициент выплаты дивидендов, который составляет 50 процентов от чистой прибыли по МСФО, заявили «Ленте.ру» опрошенные эксперты, которые отметили, что дивидендные выплаты «Роснефти» растут с каждым годом. За последние восемь лет они увеличились более чем 4,5 раза. И таким образом общая сумма дивидендных выплат за период составила рекордные 354,1 миллиарда рублей.

На фоне текущей ситуации некоторые нефтегазовые компании сократили выплаты дивидендов или перенесли их на более поздний срок. Также ряд крупнейших нефтяных компаний заявили о приостановке программ обратного выкупа акций, подчеркнули эксперты. По их мнению, столь высокий объем дивидендных выплат «Роснефть» обеспечила за счет успешной работы в 2019 году, в котором компания получила рекордную в своей истории выручку, показатель EBITDA и чистую прибыль.

Из-за роста объемов реализации нефти при снижении мировых цен на нее в 2019 году выручка компании выросла на 5,3 процента, составив рекордные 8,7 триллиона рублей. Динамика выручки в долларовом выражении (1,6 процента) оказалась выше, чем у многих мировых мейджоров: Shell (-11,2 процента), BP (-6,9 процента), Equinor (-20 процента) и Chevron (-12,9 процента).

Маржа EBITDA «Роснефти» по итогам 2019 года составила 24 процента — один из самых высоких показателей в отрасли. Это выше, чем у Chevron (22,9 процента), Shell (15,9 процента), BP (13 процента).

Чистая прибыль в 2019 году выросла на 29 процентов по сравнению с 2018 годом, составив 708 миллиардов рублей. Это самый высокий показатель годовой чистой прибыли за всю историю компании «Роснефть». Динамика чистой прибыли компании в долларах в 2019 году (+22,5 процента) выше, чем у большинства мировых мейджоров. Среди них — ExxonMobil (-31,2 процента), Chevron (-80,3 процента), Total (-2 процента), BP (-57,1 процента), Shell (-32,2 процента) и Equinor (-75,5 процента).

В 2019 году «Роснефть» продолжила последовательную реализацию стратегии по наращиванию свободного денежного потока. По итогам года показатель составил 884 миллиарда рублей, или 13,7 миллиарда долларов. Показатель остается положительным у компании уже на протяжении 8 лет подряд. Этот результат выше, чем у таких мейджоров, как ExxonMobil (5,4 миллиарда долларов), Chevron (13,2 миллиарда долларов), ВР (10,4 миллиарда долларов) и Equinor (2,8 миллиарда долларов). Доходность СДП «Роснефти» также оказалась одной из самых высоких в отрасли — 17,8 процента. Например, у Shell — 8,2 процента, Equinor — 4,2 процента, BP — 8,1 процента.

«"Роснефть" обеспечит дивидендную доходность более 6 процентов в 2020 году, что в сочетании с продолжающейся программой buyback может дать TSR более 9 процентов — это самый высокий показатель среди российских энергетических компаний, — отмечают в своем отчете аналитики Goldman Sachs. — Учитывая высокую операционную эффективность и низкие затраты на добычу "Роснефти", мы ожидаем, что компания продолжит генерировать устойчивый СДП, несмотря на не самую благоприятную рыночную конъюнктуру».

«"Роснефть" — одна из лучших нефтяных компаний в мире по генерации свободного денежного потока, и мы ожидаем, что эта тенденция сохранится», — отмечается также и в отчете Bank of America Merrill Lynch. К тому же, компания существенно выигрывает от снижения процентных ставок в России, заметили аналитики банка.

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