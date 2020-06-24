Бывший глава ВР рассказал о вкладе «Роснефти» в нефтедобычу и защиту экологии

Россия активно развивает нефтедобывающую отрасль, используя собственные передовые технологии. Об этом заявил бывший глава нефтегазовой компании BP (принадлежит 19,5 процента акций «Роснефти») Роберт Дадли в ходе онлайн-конференция инвесторов ИК «Ренессанс Капитал».

«Что касается российской нефтегазовой отрасли в 90-е годы здесь резко падала добыча — 7 миллионов баррелей в день, 6 миллионов баррелей. И все почему-то считали, что можно поставить крест на российской нефтегазовой отрасли, что она не сможет выжить, что капитала просто не хватит. А сейчас Россия производит 90 миллионов баррелей нефтяного эквивалента в день, использует передовые технологии при этом, многие из которых, кстати, разработаны непосредственно в России. Не в последнюю очередь из-за наложенных санкций», — отметил он.

Дадли подчеркнул, что «Роснефть» имеет все необходимые технологии. «Когда мы инвестировали в «Роснефть» мы исходили из следующих принципов: во-первых, «Роснефть» имеет потенциал для проведения трансформации, плюс еще и обладает всеми необходимыми технологиями. И мне кажется, что «Роснефть» прекрасно справляется с этими задачами, растет добыча. У компании прекрасно обстоят дела», — заявил он.

Но BP, продолжил он, интересовали не просто финансовые инвестиции, «не в этом заключалась наша цель». «Прежде всего, мы хотели реализовать 4-5 крупных проектов вместе с «Роснефтью». Где-то в качестве инвесторов, где-то мы совместно готовили проектные документы по разработке месторождений», — заявил Дадли, добавив, что BP стремится работать в рамках разных российских проектов. Что касается «Восток Ойл», то этот проект, по его словам, выглядит многообещающим, абсолютно нет никаких сомнений, что запасы там будут достаточно большие.

«Наши взаимоотношения с «Роснефтью» — это стратегическое партнерство, которое позволяет нам работать не только в России, но и за ее пределами, например, в Египте «Роснефть» с BP участвует в проекте Eni. «Роснефть» выплачивает дивиденды дважды в год, дивиденды при этом хорошие. BP получает денежный поток от своих инвестиций в «Роснефть», — продолжил Роберт Дадли.

Также он отметил, что в настоящее время на нефтяную отрасль оказывается большое давление в части социальной и экологической ответственности. «И инвесторы, для которых важны факторы ESG, то есть экология, социальная ответственность и корпоративное управление, отслеживают это все очень внимательно. Кстати, насколько я знаю, Роснефть тоже отслеживает выбросы углерода. Некоторые аналитики утверждают, что у Роснефти выбросы углерода ниже, чем у BP», — отметил он.

«Что касается факторов ESG (охрана окружающей среды, корпоративное управление и социальная ответственность), то, «Роснефть» — хороший пример компании, которая стремительно развивается в этой области. Пять лет назад компания начала делать все для того, чтобы сокращать сжигание метана на факелах. И теперь объем сжигаемого метана резко сокращается. Это — один из приоритетов, который стоит перед компанией, и она, естественно, уделяет этому должное внимание. Начиная от уровня совета директоров и заканчивая линейными менеджерами», — рассказал Дадли.

«Роснефть», по его словам, занимается повышением прозрачности своей деятельности, и в этом плане в последние годы многое заметно изменилось. «Ключевые цели ООН в области устойчивого развития включены в стратегию компании. 5 лет назад это трудно было бы даже представить. Поэтому, могу вам сказать, что «Роснефть» уделяет должное внимание факторам ESG», — резюмировал он.