«Роснефть» и «Норникель» станут партнерами в области топливообеспечения

«Роснефть» и «Норникель» достигли договоренности о партнерстве в области топливообеспечения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе компании «Роснефть».

Компании направили совместное письмо в Министерство природных ресурсов, в котором «Норильский никель» выразил поддержку проведению лицензирования Турковского участка (включая Ушаковское месторождение) на условиях, предложенных компанией «Роснефть» с включением требования о наличии у участников аукциона действующих проектов по разработке нефтегазовых месторождений в Арктической зоне Красноярского края, а также обязательств осуществлять транспортировку газа по Северному морскому пути с использованием судов ледового класса.

В случае приобретения данной лицензии, «Роснефть» обеспечит поставку недостающих объемов газа предприятиям «Норильского никеля» из запасов Ушаковского участка после начала его разработки.

В рамках договоренностей, с октября 2020 года по апрель 2021 года «Роснефть» поставит предприятиям «Норникеля», расположенным в Норильском промышленном районе, до 123,9 тысячи тонн нефтепродуктов. Поставки будут осуществляться по Северному морскому пути российскими танкерами компании «Норильский никель» с перевалкой через мощности терминала «Архангельскнефтепродукт» (дочернее предприятие «Роснефти»), выбор которого для участия в логистической цепочке поддержал врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский.

Сотрудничество «Роснефти» и «Норильского никеля» будет осуществляться на основе контрактов, учитывающих обязательства сторон по соблюдению самых высоких экологических стандартов. Эта работа, в том числе, позволит высвободить значительную часть резервуарного парка «Норникеля», расположенного в регионе, для проведения комплексного обследования, модернизации инфраструктуры и выполнения мероприятий, необходимых для повышения надежности системы хранения топлива.