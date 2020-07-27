Комсомольский НПЗ завершит строительство комплекса гидрокрекинга-гидроочистки

Комсомольский НПЗ, который входит в нефтеперерабатывающий комплекс компании «Роснефть», приступил к завершающему этапу строительства комплекса гидрокрекинга с интегрированной гидроочисткой дизельного топлива. Проектная мощность комплекса гидрокрекинга-гидроочистки составляет 3,65 миллиона тонн в год. С его запуском Комсомольский НПЗ увеличит глубину переработки нефти до 92 процентов. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе компании «Роснефть».

Согласно стратегии «Роснефть-2022», основная часть проектов по модернизации и строительству новых производств должна завершиться в период до 2023 года. В результате выход светлых нефтепродуктов на российских НПЗ компании увеличится до 70 процентов.

Компания реализует беспрецедентную программу по модернизации своих НПЗ объемом более 1,4 триллиона рублей. С начала реализации программы уже инвестировано более 850 миллиардов рублей, построены и реконструированы 23 основные установки и комплексы нефтепереработки, что позволило компании существенно увеличить выпуск бензина 5-го класса и полностью обеспечить потребности внутреннего рынка.

Программа модернизации направлена на значительное повышение глубины переработки, выхода светлых нефтепродуктов, а также объемов выпуска качественных моторных топлив для обеспечения каналов сбыта компании нефтепродуктами, соответствующими требованиям Технического регламента.

Строительство комплекса гидрокрекинга на Комсомольском НПЗ — важный этап масштабной программы компании «Роснефть» по модернизации производства завода. Ввод комплекса в эксплуатацию позволит получать дополнительные объёмы дизельного топлива с низким содержанием серы.

Комсомольский НПЗ — основной поставщик нефтепродуктов на рынок Дальнего Востока. Доля рынка на Дальнем Востоке по объему нефтепереработки превышает 60 процентов. Завод выпускает моторные топлива высшего экологического класса — «Евро 5», а также высокоэкологичное судовое топливо.