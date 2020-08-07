«Роснефть» опровергла обвинения в связях с событиями в Белоруссии

Все упоминания компании «Роснефть», ее дочерних обществ и сотрудников в связи с событиями в Республике Белоруссия являются вымыслом и провокацией. Упоминаемый в сообщениях средств массовой информации Белоруссии бывший руководитель компании «РН-Запад» Сергей Рустамов уже в течение года не работает в Минске, постоянно проживает в Самаре и в течение последнего года из города не выезжал, его подпись и печать общества грубо подделаны, как и все остальные реквизиты компании. С таким заявлением выступила пресс-служба компании «Роснефть».

Никто из иных лиц, упомянутых в опубликованной в известной статье в связи с компанией никогда в «Роснефти» не работал и не имел к ней никакого отношения, обращается внимание в заявлении.

«Роснефть» — это публичная компания, один из лидеров мировой отрасли, действующая строго в рамках российского и международного права и корпоративных стандартов в интересах своих акционеров, в число которых входят крупнейшая международная энергетическая компания BP, суверенный инвестиционный фонд Катара, профессиональные институциональные инвесторы, а также десятки тысяч физических и юридических лиц, акцентирует внимание пресс-служба компании «Роснефть».

Компания также отмечает, что на фоне успехов «Роснефти» в реализации новых крупных проектов отдельные конкуренты, не готовые к честному соперничеству в рыночных условиях, прибегают к провокациям как инструменту недобросовестной конкуренции. Очевидно, одной из целей провокации является нанесение ущерба ключевой системообразующей российской компании и российской экономике в целом.

Белорусские энергетические компании и белорусский рынок являются крайне важными для «Роснефти», напоминает пресс-служба компании. Компания владеет долей в Мозырском НПЗ, сетью нефтепродуктораспределения на территории Белоруссии, является крупнейшим поставщиком нефтяного сырья для белорусских переработчиков. Реализация проектов «Роснефти» в Белоруссии будет продолжена.

Компания «Роснефть» оставляет за собой право по завершении расследования обратиться в суд за защитой своих прав, отмечается в заявлении.