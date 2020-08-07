Путин позвонил Лукашенко накануне выборов

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко накануне выборов позвонил его российский коллега Владимир Путин. Об этом сообщает близкий к его пресс-службе Telegram-канал «Пул Первого».

Они обсудили актуальные вопросы «дальнейшего развития братских российско-белорусских отношений». Выражена уверенность, что ситуация с задержанием россиян будет урегулирована в духе взаимопонимания.

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Путин при этом заявил Лукашенко, что российская сторона заинтересована в сохранении в Белоруссии стабильной внутриполитической ситуации.

6 августа Лукашенко заявил, что переживал бы на месте Путина: «Украину уже потеряли, не дай Бог еще и Белоруссию. Что останется? Прибалтика? Поэтому Россия переживает, но вместе с этим делает ошибку одну за другой. Зачем вы нас душите, мы же один народ фактически. Нет, кому-то это надо. Мы же видим, что складывается, и это не первый месяц». Он упрекнул Россию в том, что она изменила братское отношение к республике на партнерское

29 июля в Белоруссии задержаны 33 россиянина. Их обвиняют в подготовке террористического акта и организации массовых беспорядков в преддверии выборов, которые состоятся 9 августа. Россиян связывают с делом против несостоявшегося кандидата в президенты блогера Сергея Тихановского.

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