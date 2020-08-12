«Роснефть» расширит сеть АЗС компании в Архангельской области

Представители компании «Роснефть» и правительства Архангельской области в ходе рабочей встречи рассмотрели предложения по размещению автозаправочных станций (АЗС) компании на трех основных трассах региона, в том числе на популярных туристических маршрутах. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе компании «Роснефть».

На территории Архангельской области компания «РН-Северо-Запад» (входит в «Роснефть») реализует моторное топливо на 35 автозаправочных комплексах или станциях. Все моторное топливо соответствуют высшему экологическому стандарту «Евро-5», подчеркнули в пресс-службе компании, где также отметили, что сеть АЗС «Роснефти» применяет многоступенчатую систему контроля качества, что гарантирует поставку потребителям высококачественного топлива.

Представители «Роснефти» и правительства Архангельской области также обсудили возможность увеличения поставок нефтепродуктов крупным промышленным потребителям региона.

По итогам встречи стороны предложили создать рабочую группу с участием представителей компании «Роснефть» и профильных министерств правительства Архангельской области.