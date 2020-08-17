Мировые банки предсказали выплату дивидендов «Роснефтью» по итогам года

Чистая прибыль «Роснефти» за второе полугодие 2020 года позволит выплатить по итогам года дивиденды. Таков основной вывод ведущих мировых банков по поводу деятельности компании, с отчетами которых познакомилась «Лента.ру». Аналитики крупных финансовых организаций также отметили снижение процентных расходов по причине снижения ставок на рынке, что позволит повысить чистую прибыль «Роснефть» в дальнейшем.

Кроме этого, инвестиционные банки сохранили свои рекомендации по акциям «Роснефти», которая в данный момент не только наращивает добычу, но и продолжает инвестировать в новые месторождения, что принесет компании выгоды в момент ожидаемого существенного снижения предложения на рынке, ввиду резкого уменьшения капитальных затрат остальными участниками рынка.

«Мы ожидаем, что во воторой половине 2020 года чистая прибыль "Роснефти" восстановится на фоне роста цен на нефть и роста добычи, и перекроет убытки первой половины 2020 года. По нашим скорректированным в соответствии с данными за второй квартал 2020 года расчетам мы ожидаем чистую прибыль "Роснефти" за 2020 год на уровне 310 миллиардов рублей, что позволит компании выплатить 17 рублей за акцию в виде дивидендов, — сообщается в отчете Goldman Sachs. — Мы сохраняем рекомендацию "Покупать" по акциям "Роснефти". Мы ожидаем, что с учетом высокой операционной эффективности "Роснефть" продолжит генерировать сильный СДП несмотря на низкие цены на нефть. По нашим расчетам маржа СДП "Роснефти" (после выплаты процентов) составит приблизительно 15 процентов в 2020 году, что является самым высоким значением среди российских конкурентов. Мы ожидаем, что по итогам 2020 года дивидендная доходность "Роснефти" составит около 5 процентов, что вместе с эффектом обратного выкупа акций обеспечит инвесторам доходность в 8 процентов, одну из самых высоких в российском нефтегазовом секторе. В 2021 году с учетом восстановления цен на нефть, ростом чистой прибыли и дивидендов мы прогнозируем рост дивидендной доходности до 9 процентов».

«Мы сохраняем рекомендацию "Покупать" и целевую цену в 6,5 доллара за ГДР. На чистую прибыль "Роснефти" во втором квартале 2020 года повлияла переоценка валютных обязательств (111 миллиардов рублей) и снижение процентных расходов. Плавающая процентная ставка, которая в данный момент снижается, применяется для примерно 65 процентов финансового долга "Роснефти", — отмечают аналитики Credit Suisse. — "Роснефть" наращивает добычу. Компания продолжает инвестировать в новые месторождения, что принесет ей выгоды в момент ожидаемого существенного снижения предложения на рынке ввиду резкого уменьшения капзатрат остальными участниками рынка».

«Мы подтверждаем рекомендацию "Покупать" и не меняем прогноз на полный 2020 год и 2021 год по чистой прибыли и дивидендам на акцию», — делает вывод «Ренессанс Капитал».