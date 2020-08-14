«Роснефть» сохранила лидирующие позиции в мире в области добычи углеводородов

«Роснефть» сохраняет лидирующие позиции в мире в области добычи углеводородов. По итогам первого полугодия объем добычи жидких углеводородов составил 4,34 миллиона баррелей в сутки или 106,5 миллиона тонн. Влияние на показатель оказало исполнение компанией обязательств в рамках действующего с апреля 2020 года соглашения ОПЕК+. Это следует из опубликованных производственных результатов компании «Роснефть» за второй квартал и первое полугодие 2020 года.

Добыча газа в январе-июне 2020 года составила 31,8 миллиарда кубических метров (из них 15,2 миллиарда кубических метров во втором квартале), что является одним из лучших показателей в российской отрасли среди независимых производителей газа. В результате добыча углеводородов компании в первом полугодии составила 5,40 миллиона бареллей нефтяного эквивалента в сутки (132,7 миллиона тонн нефтяного эквивалента), во втором квартале среднесуточная добыча углеводородов составила 5,05 миллиона бареллей нефтяного эквивалента в сутки (62 миллиона тонн нефтяного эквивалента). По словам экспертов, это один из самых высоких показателей в мире.

Компания по итогам первого полугодия увеличила суммарную добычу жидких углеводородов на своих новых крупных проектах на 9 процентов относительно аналогичного уровня 2019 года — до 9,67 миллиона тонн (393 тысяч баррелей в сутки). При этом, во втором квартале добыча составила 4,61 миллиона тонн (375 тысяч баррелей в сутки).

В первом полугодии добыча на месторождениях Эргинского кластера (Кондинское и Западно-Эргинское) была увеличена на 6 процентов год к году и достигла 10,1 миллиона баррелей (1,4 миллиона тонн за период).

В рамках опытно-промышленной разработки добыча на Лодочном и Северо-Комсомольском месторождениях увеличилась на 65 процентов по сравнению с уровнем первом полугодия 2019 года и составила 5,1 миллиона баррелей (0,7 миллиона тонн за период). В рамках реализации проекта по разработке Даниловского нефтегазодобывающего кластера ведется подготовка к запуску в 2020 году Северо-Даниловского месторождения.

В мае 2020 года глава «Роснефти» Игорь Сечин доложил президенту России о бурении поисково-разведочной скважины на Западно-Иркинском лицензионном участке проекта «Восток Ойл», который объединяет уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения в Красноярском крае. Ресурсный потенциал проекта «Восток Ойл» составляет более 5 миллиарда тонн легкой малосернистой нефти, превосходящей по своим качествам нефть марки Brent.

«Восток Ойл» — это мощный генератор роста экономики России. Ожидаемый экономический эффект, по данным Института прогнозирования РАН, — 9,3 рубля на каждый вложенный рубль инвестиций. Реализация проекта даст дополнительно по 2 процента увеличения ВВП ежегодно. «Проект представляет собой основной источник потенциального роста для компании «Роснефть», — говорится в отчете Merrill Lynch.

По итогам первого полугодия доля наиболее эффективных новых горизонтальных скважин выросла на 14 процентных пунктов, достигнув 68 процентов от общего количества новых введенных скважин. Количество новых горизонтальных скважин с многостадийным гидроразрывом пласта в январе-июне составило 462 единицы, при этом их доля от общего числа введенных за период скважин возросла до 41 процента.

Доля собственного бурового сервиса в общем объеме проходки традиционно поддерживается на уровне не менее 50 процентов. В результате геологоразведочных работ открыто 17 новых залежей и 4 новых месторождения с запасами углеводородов по категории АВ1С1+B2С2 в объеме около 41 миллиона тонн нефтяного эквивалента.

В условиях ограничения добычи в рамках Соглашения ОПЕК+ компания продолжает уделять особое внимание разработке и внедрению новых технологий, в том числе цифровых, повышающих эффективность разработки месторождений при экономии ресурсов.

«Роснефть» сохраняет лидерство в российской нефтепереработке. Объем переработки нефти принадлежащими компании «Роснефть» заводами составил в первом полугодии 52,7 миллиона тонн, что на 1,7 процента выше показателя за январь-июнь 2019 года. При этом глубина переработки увеличилась на 1,4 процентных пункта, до 75,2 процента, выход светлых нефтепродуктов составил 56,3 процента. В январе-июне на российских НПЗ компании было переработано 47,4 миллиона тонн нефти, что на 0,1 процента выше, чем за аналогичный период 2019 года.

Объем переработки нефти на заводах в Германии за первое полугодие вырос на 19,2 процента, до 5,3 миллиона тонн.

В перовом полугодии «Роснефть» поставила в страны дальнего зарубежья 61,8 миллиона тонн нефти. По итогам первого полугодия компания реализовала 52,7 миллиона тонн нефтепродуктов, что на 1,7 процента выше показателей прошлого года. «Роснефть» является лидером по объемам продажи на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже и стабильно обеспечивает потребности внутреннего рынка, сохраняя высокую долю биржевых продаж, благодаря чему перевыполнила сниженные нормативы по реализации моторного топлива в 4 раза. Компания заинтересована в активном развитии биржевого инструмента торговли нефтепродуктами.

На фоне восстановления спроса после смягчения ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией в стране, в июне реализация нефтепродуктов на АЗС компании выросла на 18 процентов по сравнению с маем 2020 года.

«Роснефть» и Яндекс в мае запустили совместный проект по дистанционной оплате топлива через мобильное приложение Яндекс.Заправки. В июле «Роснефть» стала первой российской компанией, которая запустила дистанционную оплату топлива на плавучих АЗС.