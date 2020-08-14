Чистая прибыль «Роснефти» в четыре раза превысила прогнозы аналитиков

Во втором квартале 2020 года «Роснефть» зафиксировала чистую прибыль в размере 43 миллиардов рублей или 0,7 миллиардов долларов. Это следует из опубликованных результатов финансовой отчетности «Роснефти» за второй квартал и первое полугодие 2020 года.

По итогам второго квартала показатель чистой прибыли «Роснефти» является одним из самых высоких в отрасли — большинство мировых мейджоров в отчетном периоде продемонстрировали убыток. Так, например, ВР получила убыток в 16,8 миллиарда долларов, Eni — 4,9 миллиарда долларов, Petrobras — 0,4 миллиарда долларов, американская ExxonMobil — 1,1 миллиарда долларов, Chevron — 8,3 миллиарда долларов, Shell — 18,1 миллиарда долларов, Equinor — 0,3 миллиарда долларов, Total — 8,4 миллиарда долларов. При этом Exxon, BP, Shell, Equinor, Petrobras и Eni демонстрируют чистый убыток уже второй квартал подряд. Так, например, компания ExxonMobil во втором квартале 2020 года получила самый крупный в ее современной истории чистый убыток. Компания Chevron продемонстрировала худший результат за последние 30 лет.

Динамика чистой прибыли компании «Роснефть» оказалась лучше, чем у конкурентов, при этом показатель в четыре раза превысил ожидания рынка. Так, согласно консенсус-прогнозу агентства «Интерфакс», подготовленному на основании опроса аналитиков, чистая прибыль «Роснефти» во втором квартале ожидалась на уровне 10,6 миллиарда рублей.

Выручка «Роснефти» во втором квартале достигла 1,04 триллиона рублей (14,9 миллиарда долларов), в первом полугодии — 2,8 триллиона рублей (42,5 миллиарда долларов). Показатель EBITDA в отчетном периоде составил, соответственно, 170 миллиардов рублей (2,5 миллиарда долларов) и 479 миллиардов рублей (7,4 миллиарда долларов).

«По мере восстановления цен на нефть и нефтепродукты показатели финансовой отчетности компании демонстрировали восходящую динамику в течение втором квартала 2020 года. Это дает нам основание с уверенностью смотреть в будущее и ожидать улучшения финансовых показателей в предстоящие периоды», — отметил глава «Роснефть» Игорь Сечин.

Генерирование денежного потока позволило компании даже в таких непростых условиях своевременно и в полном объеме обслуживать свои долговые обязательства. В I полугодии сумма финансового долга и торговых обязательств сократилась на 4,3 миллиарда долларов или 5,3 процента. Снижение процентных расходов составило 21 процента или 22 миллиарда рублей по сравнению с первым полугодием 2019 года, в долларовом выражении снижение составило 25 процентов. В то же время у многих международных конкурентов долг существенно увеличился по сравнению с началом 2020 года. Среди таких компаний – Exxon (рост на 48,2 процента), Chevron (на 26,3 процента), Equinor (на 27,9 процента ), Total (на 24,1 процента ), Eni (на 17,2 процента ), BP (на 10,1 процента).

Капитальные затраты Роснефти в первом полугодии составили 367 миллиардов рублей (5,3 миллиарда долларов), снизившись на 15,8 процентов в годовом выражении.

«С учетом драматического состояния в целом глобального нефтяного рынка и в связи с принятыми решениями о сокращении добычи нам придется, конечно, часть капитальных затрат оптимизировать. Мы постараемся сохранить нашу инвестпрограмму на 2020 год на уровне 750 миллиардов примерно», — докладывал Игорь Сечин президенту Владимиру Путину еще в мае 2020 года.

«Роснефть» полностью выполнила свои обязательства перед акционерами в полном соответствии с принятой дивидендной политикой и с четким соблюдением сроков. В то же время в текущей ситуации некоторые нефтегазовые компании принимают решения о сокращении выплат дивидендов или их переносе на более поздний срок. В частности, в марте совет директоров Petrobras утвердил перенос даты выплаты дивидендов за 2019 год с мая на декабрь 2020 год. В апреле совет директоров Shell принял решение о сокращении дивидендов на 66 процентов —впервые со времен Второй мировой войны. 4 августа 2020 года, в рамках публикации отчетности за второй квартал, ВР обновила дивидендную политику: квартальные дивиденды сокращены на 50 процентов. Крупнейшие российские банки — Сбербанк и ВТБ — также снижают свои выплаты по итогам 2019 года.

В нынешних макроэкономических условиях «Роснефть» продолжает исполнять свои обязательства по обратному выкупу акций (buy back). При этом ряд крупнейших нефтяных компаний ранее приостановили собственные программы buy back, в частности: Chevron, Shell, Equinor, ENI, Total, Repsol. Компания продолжает реализацию программы приобретения собственных акций в соответствии с ранее озвученными параметрами. Выкуп собственных акций компания начала в марте, к настоящему времени на открытом рынке уже выкуплено более 45 миллионов акций и ГДР на общую сумму порядка 196 миллионов долларов.

Покупка акций на открытом рынке оказала значительную поддержку котировкам акций компании «Роснефть» в период их резкого снижения, а также послужила стимулом повышения акционерной стоимости компании. Во многом благодаря реализации программы «Роснефть» является лидером роста на российском фондовом рынке. Со старта программы котировки акций компании выросли на 47 процентов на фоне роста индекса MSCI на 40 процентов («Лукойл» +36 процентов, «Татнефть» + 26 процентов, «Газпром» + 24 процента).