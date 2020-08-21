Bank of America повысил рекомендацию по акциям «Роснефти»

Bank of America Merrill Lynch, один из самых крупных инвестиционного банков, повысил рекомендацию по акциям «Роснефти» до «Покупать» и целевую цену на 11 процентов, до 6,3 доллара за GDR. Об этом говорится в оборе инвестбанка.

По мнению аналитиков Bank of America, тот факт, что «Роснефть» завершила самый худший квартал в современной истории нефтегазовой отрасли без списаний и с нейтральным СДП, является хорошим результатом. Теперь, когда худшее позади, «Роснефть» может быстро вернуться к положительному СДП, росту дивидендов и снижению долга.

Ожидаемые до конца текущего года предоплаты от китайской стороны с низкой процентной ставкой помогут «Роснефти» сэкономить 300-600 миллионов долларов ежегодно на процентных расходах, считают в банке.

Банк ожидает, что в 2021 - 2022 годы «Роснефть» вернется к рекордному генерированию денежного потока, обеспечив доходность СДП близкую к 20 процентам. Этого будет достаточно для выплаты дивидендов и снижения долговой нагрузки.

В 2021 году банк ожидает дивидендную доходность в 6 процентов, в 2022 году — 9 процентов в 2022 г. при цене нефти 50 и 55 долларов за баррель соответственно. До этого момента цена акций застрахована от резкого падения программой обратного выкупа на 1,8 миллиарда долларов.

В настоящее время акции «Роснефти» существенно дешевле акций международных и некоторых российских конкурентов (например, «Лукойла») по мультипликатору P/E. При этом, как отмечают в банке, показатели «Роснефти» улучшаются при росте цен на нефть в большей степени, чем показатели конкурентов. Так, при росте цены нефти на 5 долларов за баррель от прогноза в 50 долларов за баррель в 2021 году прибыль «Роснефти» вырастет на 35 процентов по сравнению с 11 процентами у Saudi Aramco.