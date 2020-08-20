«Роснефть» начала реализацию авиатоплива в аэропорту Штутгарта

Rosneft Deutschland GmbH, дочерняя компания НК «Роснефть», начала выполнять заправки «в крыло» в аэропорту немецкого города Штутгарт. Об этом говорится в сообщении НК.

В компании отмечают, что продажи авиатоплива в Германии являются частью долгосрочной стратегии развития этого направления бизнеса «Роснефти». НК продолжает расширение своей деятельности по авиатопливообеспечению на территории ФРГ.

С начала самостоятельных маркетинговых операций в Германии в 2019 году, Rosneft Deutschland заключила ряд контрактов на реализацию авиатоплива собственного производства. В частности, был подписан контракт с «Аэрофлотом» на заправку воздушных судов в аэропорту Шёнефельд. В настоящее время каждый третий коммерческий регулярный пассажирский рейс, отправляющийся из Берлина, заправляется Rosneft Deutschland.

Кроме того, Rosneft Deutschland планирует дальнейший рост производства и объемов реализации авиакеросина как в Германии, так в целом на европейском рынке.

В настоящее время международная сеть аэропортов, с которыми сотрудничает «Роснефть», являющаяся также ведущим поставщиком авиационного топлива на российском рынке, включает в себя аэропорты в Монголии, Грузии, Германии, Китая, Испании, ОАЭ.

