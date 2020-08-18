«Роснефть» обязалась продолжать политику поставок для внутреннего потребления

Компания «Роснефть», безусловно, будет продолжать политику ответственных поставок для внутреннего потребления России, которые сейчас восстанавливаются после периода некоторого снижения. Об этом глава «Роснефти» Игорь Сечин доложил президенту Владимиру Путину во время рабочей встречи с главой государства.

«Мы во второй половине года вообще не поставляем ничего на экспорт, весь объем топлива, который мы производим, поставляется только на внутренний рынок. Более того, для обеспечения топливного рынка Дальнего Востока в период сезонного спроса на автомобильный бензин Комсомольский завод в июле-августе полностью перешел на обеспечение только внутреннего спроса», — отметил Игорь Сечин.

По словам Игоря Сечина, несмотря на полную загрузку Комсомольского нефтеперерабатывающего завода «Роснефти» в Хабаровском крае, для покрытия спроса на Дальнем Востоке, компании, с учетом роста «приходится поставлять достаточно приличные объемы из других регионов, чтобы удовлетворить растущий спрос».

Глава «Роснефти» рассказал президенту о том, что на Дальнем Востоке существует дефицит перерабатывающих мощностей. «При общем объеме потребления порядка шести миллионов тонн товарных нефтепродуктов два завода, которые там работают, в Комсомольске и в Хабаровске, могут обеспечить только порядка трех миллионов тонн. Поэтому почти половина ввозится из других регионов, и формируется более высокая цена в этом регионе», — подчеркнул Игорь Сечин.

Руководитель компании напомнил главе государства, что у «Роснефти» были планы строительства нового восточного нефтехимического комплекса, который предусматривал производство нефтехимии и нефтепродуктов. «Но в связи с изменением налогового режима мы были вынуждены отложить на некоторое время реализацию этого проекта. Вместе с тем мы готовы вернуться к нему в случае обеспечения фискального режима, обеспечивающего рентабельность проекта, возвратность на вложенные средства. Для этого, Владимир Владимирович, в случае принятия Вами решения по этому вопросу, нам нужен стабильный налоговый режим, который позволил бы планировать экономику этого предприятия минимум на 30 лет», — обратился с просьбой к президенту глава компании.

В Находке Приморского края, по словам главы «Роснефти», выделена земля, есть возможность строительства морского терминала. Кроме того, площадка находится рядом с магистральным нефтепроводом и железной дорогой. Поэтому «Роснефти» необходимы около 3,5 миллиарда кубических метров газа в год для обеспечения энергетики этого предприятия. «Оно создаст мощную точку росту в этом регионе. Я думаю, что новых рабочих мест будет связано с этим заводом порядка 100 тысяч, включая добычу, транспорт, непосредственно нефтепереработку, энергетику во всем комплексе», — отметил Игорь Сечин.

Президент Владимир Путин поручил Игорю Сечину оформить и представить предложения по дальнейшей реализации этого проекта.