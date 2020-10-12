Sberbank CIB спрогнозировал повышение дивидендной доходности акций «Роснефти»

Дивидендная доходность акций «Роснефти» может превысить 10 процентов уже в 2020 году. Это вытекает из аналитического отчета Sberbank CIB, с которым познакомилась «Лента.ру».

«Роснефть» в большей степени, чем другие представители сектора, выиграет от пересмотра налогового режима, благодаря которому EBITDA компании увеличится на 8 процентов в 2022-2029 годах, считают эксперты Sberbank CIB. По мнению аналитиков, хотя основную часть этой прибыли нужно будет реинвестировать, ожидается заметный положительный эффект для дивидендов «Роснефти». По оценкам Sberbank CIB, дивидендная доходность компании превысит 10 процентов уже в 2022 году.

Sberbank CIB рекомендует в долгосрочной перспективе покупать акции «Роснефти» при прогнозной стоимости бумаг компании 7,20 доллара США за штуку. Текущая стоимость бумаг нефтекомпании составляет порядка 5,02 доллара за штуку.