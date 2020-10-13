«Роснефть» представила уникальный экологический атлас Черного и Азовского морей

Компания «Роснефть» представила в Образовательном центре «Сириус» в Сочи уникальный экологический атлас Черного и Азовского морей. Это четвертая книга цикла научных изданий «Экологические атласы морей России», работу над которыми «Роснефть» ведет совместно с негосударственным институтом развития «Иннопрактика», говорится в сообщении НК.

Атлас состоит из 6 тематических глав и представляет собой научное издание по физической географии, океанологии, гидрометеорологии, экологии, истории исследований, экономическому потенциалу Черного и Азовского морей и их прибрежной территории.

В издании подробно описаны изменения экосистем Черного и Азовского морей, происходящие в последние десятилетия и связанные с природными и антропогенными факторами. Также в атласе представлены ценные научные данные о состоянии окружающей среды, полученные в том числе в ходе многолетних исследовательских работ «Роснефти» по изучению акваторий морей на лицензионных участках компании, а также в рамках комплексного проекта по изучению морских млекопитающих Черного моря.

Сведения, содержащиеся в издании, представляют особую ценность для всего научного сообщества, так как позволяют объективно оценить степень антропогенного воздействия.

Авторский коллектив объединил более 40 экспертов в области геологии, гидрологии и биологии морей, в том числе 20 кандидатов наук и 8 докторов наук из ведущих вузов и научных организаций, а также представителей особо охраняемых природных территорий региона.

В ходе мероприятия «Роснефть» презентовала атлас школьникам и учащимся образовательных учреждений города Сочи для подготовки к городскому онлайн-фестивалю, приуроченному к Международному дню Черного моря.

«Роснефть» совместно с Институтом океанологии имени П.П. Ширшова РАН, Центром морских исследований МГУ имени М.В. Ломоносова и издательством «Лекториум» разработала и запустила уникальный бесплатный онлайн-курс, основанный на материалах атласа. Курс разработан для студентов старших курсов вузов естественных специальностей.

Атлас доступен для свободного скачивания.