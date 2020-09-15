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Первый танкер типа «Афрамакс» вышел на ходовые испытания

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Фото: РИА Новости

На Судостроительном комплексе «Звезда» начались ходовые испытания танкера «Владимир Мономах». Это головное судно серии танкеров типа «Афрамакс», ранее в России не выпускавшихся. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе компании «Роснефть».

«Владимир Мономах» был спущен на воду в мае 2020 года с опережением контрактных сроков. Судно успешно прошло швартовые испытания, в ходе которых проводилась проверка и наладка систем и оборудования, был запущен главный двигатель танкера, проверена его работоспособность и готовность к выходу в море. После этого танкер был отшвартован от достроечной набережной, выведен из акватории верфи и своим ходом вышел в район испытаний, в ходе которых будут проверены скоростные характеристики судна и его управляемость на всех режимах работы.

По итогам ходовых испытаний будет осуществлено контрольное вскрытие механизмов для предъявления Морскому регистру и заказчику судна — компании «Роснефтефлот» (входит в «Роснефть»), специализирующейся на фрахтовании и портовом обеспечении, реализации судостроительных проектов и управлении морским и речным флотом.

Нефтеналивные суда типа «Афрамакс» предназначены для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов в неограниченном районе плавания. Длина танкера — 250 метров, ширина — 44 метра, дедвейт — 114 тысяч тонн, скорость — 14,6 узла, ледовый класс — ICE-1А. На судне размещена площадка для вертолета.

Судостроительный комплекс «Звезда» создается на базе дальневосточного завода «Звезда» консорциумом инвесторов во главе с компанией «Роснефть» по поручению президента России. На сегодняшний день в портфеле верфи — 12 танкеров типа «Афрамакс», 10 из них — по заказу «Роснефтефлота».

«Владимир Мономах» стал первым «Афрамаксом», построенным в России. Эти «зеленые» суда спроектированы с соблюдением высоких стандартов по экологической безопасности, подчеркнули в пресс-службе «Роснефти». Главная и вспомогательная энергетические установки могут работать как на традиционном, так и на экологически чистом топливе — сжиженном природном газе, что соответствует новым правилам по ограничению выбросов оксидов серы и парниковых газов в бассейне Балтийского и Северного морей.

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