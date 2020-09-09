Расходы россиян в августе взлетели до максимума

В августе повседневные расходы россиян взлетели до максимального значения за этот месяц за всю историю ведения статистики. Об этом говорится в исследовании холдинга «Ромир», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Рост по сравнению с июлем составил 0,5 процента, а по сравнению с августом прошлого года — 5,3 процента. Очищенные от инфляции расходы за месяц (реальные) не изменились.

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В исследовании указано, что лидером по росту расходов стал Северо-Западный федеральный округ — плюс 2,4 процента по сравнению с июлем. А вот в Дальневосточном и Центральном округах расходы, напротив, упали — на 3,2 процента и 1,5 процента соответственно. В Москве расходы упали на 3,5 процента, а в Санкт-Петербурге выросли на 5,1 процента.

В годовом выражении меньше стали тратить в Сибирском (минус 2,8 процента), Уральском (минус 6,5 процента) и Дальневосточном (минус 7,4 процента) федеральных округах. В Санкт-Петербурге и Москве рост составил 13,6 и 11,6 процента.

За рост в первую очередь отвечало потребление граждан со средними доходами. Эта группа увеличила расходы на 1,7 процента. В то же время богатые стали тратить на 0,5 процента меньше, а бедные не поменяли поведение. В годовом выражении также наблюдается заметное расхождение, граждане со средним доходом наращивают траты значительно быстрее.

Ранее в «Ромир» выяснили, что в июле личная инфляция россиян оказалась в четыре раза выше, чем следует из официальных данных. В Росстате на это ответили, что их методологии нельзя сравнивать напрямую, а данные ведомства точнее и учитывают более широкую корзину товаров.

Позднее Росстат сообщил также, что среднемесячная номинальная зарплата во втором квартале выросла на 4,9 процента по сравнению с первым.