Россияне стали рекордно много тратить

В октябре повседневные расходы россиян выросли на 5,7 процента к сентябрю и на 6,4 процента к прошлому году, говорится в исследовании «Ромира».

Реальные (очищенные от инфляции) расходы за месяц увеличились на 5,6 процента. Траты стали рекордными для октября, превысив показатели всех предыдущих лет. Чем меньше город, тем быстрее происходил рост расходов в октябре, сказано в исследовании. Несмотря на влияние пандемии, траты россиян остаются стабильно высокими по сравнению с предыдущими годами, отметили эксперты.

Так, жители городов-миллионников за месяц увеличили расходы на 4,8 процента, городов с населением от 500 тысяч до миллиона жителей — на 6,3 процента, а городов 100-500 тысяч человек — на 7,3 процента. Рост трат во многом обеспечили семьи с высокими доходами.

Ранее половина россиян заявила об ухудшении своего материального положения из-за пандемии коронавируса. Опрос проводил Общероссийский народный фронт (ОНФ).