Половина россиян стала беднее в пандемию

Половина россиян заявила об ухудшении материального положения, они стали беднее из-за пандемии коронавируса. Опрос проводил Общероссийский народный фронт (ОНФ).

У 66 процентов физическое и социальное самочувствие во время пандемии не изменилось. Исследование также показало, что большинство семей с детьми, которые обращались за выплатами, получили их. Однако около 25 процентов малоимущих семей столкнулись со сложностями и излишней бюрократией (например, из-за сбоев в системе потерялись документы). В опросе приняли участие почти семь тысяч человек.

Уровень бедности в России снизился более чем в два раза за последние 20 лет, хотя нынешняя ситуация не может устраивать, заявил ранее президент Владимир Путин. Он отметил, что в условиях пандемии коронавируса практически во всех странах мира увеличивается число людей, живущих за чертой бедности.