Россияне проигнорировали распродажи

Несмотря на начавшиеся в ноябре распродажи, россияне не спешат тратить деньги: на фоне пандемии потребительская активность оказалась ниже прошлогодней. Россияне проигнорировали скидки: за неделю с 9 по 15 ноября потребительские расходы населения оказались на 7,7 процента ниже по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные SberIndex.

Непосредственно 11 ноября, в День холостяка, траты оказались на 45 процентов ниже, чем в тот же день в 2019-м, это повлияло на показатели всей недели. Сильнее всего на отчетной неделе уменьшились в годовом исчислении расходы россиян на проживание в гостиницах, развлечения, авиабилеты, рестораны и посещение салонов красоты.

В то же время, по данным «Ромира», недельные расходы россиян с 9 по 15 ноября стали рекордными с конца марта: в среднем российская семья потратила за это время 5 074 рубля. Аналитики предполагают, что рост расходов связан с введением новых ограничительных мер из-за пандемии. Некоторые граждане, указываетРИА Новости, запасаются продуктами, опасаясь нового локдауна.