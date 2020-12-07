Названы появившиеся в пандемию у россиян привычки

Пандемия помогла россиянам завести новые привычки: долгий сон, регулярные прогулки на свежем воздухе, ответственный подход к гигиене, заявила психолог Елена Пояркова. Ее словам передает ТАСС.

Также многие, по мнению психолога, стали больше времени проводить с семьей. Теперь люди заказывают еду в ресторанах, пробуют новое, это влечет за собой лишние траты.

Пояркова добавила, что россияне стали чаще путешествовать по своей стране, что помогает развитию внутреннего туризма. Почти год люди не ходят на работу больными, как это было раньше — такое поведение отсутствует как явление, резюмировала специалист.

Ранее психологи посоветовали россиянам, как выбрать новогодние подарки для близких людей. Перед подготовкой сюрприза лучше поговорить с человеком и постараться понять по внешним проявлениям (мимике, взгляду и интонации), чего он хочет.