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Подсчитаны долги россиян по алиментам

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Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Судебные приставы за 2020 год взыскали по алиментам на 1,2 миллиарда рублей больше, чем годом ранее. Об этом сообщил РИА Новости замначальника управления по организации исполнительного производства ФССП подполковник внутренней службы Дмитрий Желудков.

Всего за 11 месяцев прошлого года было взыскано 16,7 миллиарда рублей. Это на 1,2 миллиарда рублей больше, чем за аналогичный период 2019 года. Желудков подчеркнул, что добиться выплаты алиментов приставам удалось в 78,9 процента случаев от общего объема исполнительных производств по алиментам.

Собеседник издания также рассказал, что в отношении одного и того же алиментщика может быть возбуждено несколько исполнительных производств о взыскании алиментов.

По его словам, по состоянию на 1 декабря в работе у приставов были 795,8 тысячи производств о взыскании алиментов.

Ранее сообщалось, что россияне, выезд которых ограничен из-за долгов, задолжали в общей сложности 1,6 триллиона рублей. На 1 декабря 2020 года в России действовало более 4,1 миллиона постановлений о временном ограничении на выезд должников из страны. При этом более 532 тысяч из них приходилось на должников по алиментам. Их общий долг превышает 115 миллиардов рублей.

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