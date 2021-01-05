Названа лучшая валюта для инвестиций в 2021 году

В 2021 году инвестировать лучше в евро, поскольку восстановление европейской экономики показывает положительную динамику. Об этом в беседе с РИА Новости заявил эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

По его словам, экономика Европы будет расти быстрее, чем экономика США. «Таким образом, евро уже в первом полугодии 2021 года может окрепнуть относительно доллара до 1,3. Это говорит о том, что хранение части средств в иностранной валюте может быть более предпочтительно в евро», — пояснил специалист.

Кроме того, интерес могут представить юань, иена и рупия, отметил Зельцер. Однако эти валюты он назвал экзотичными для россиян. По мнению эксперта, перспективен и рубль. В текущем году он может укрепиться на отметке в 70 рублей за доллар и 85 за евро. Однако для этого нужны определенные условия: цена барреля нефти марки Brent выше 50 рублей, а также уменьшение давления санкций со стороны США и Европы, считает Зельцер.

Ранее исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов предостерег россиян от продажи валюты в настоящее время. Он подчеркнул, что продавать доллары и евро стоит на пике их стоимости.