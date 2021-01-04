Российский рынок обновил исторический максимум

Российский рынок акций показал существенный рост в день открытия первой торговой сессии года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Так, индекс Мосбиржи в ходе торгов в понедельник, 4 января, обновил исторический максимум, показав рост в 1,33 процента и превысив отметку в 3330 пунктов. В пике показатель достигал 3332,79 пункта.

Индекс РТС в свою очередь увеличился на 3,41 процента, до 1 434,71 пункта. Таким образом оба показателя побили предыдущие рекорды, установленные 17 декабря 2020 года — тогда рост наблюдался на фоне большой пресс-конференции президента России Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что курс рубля показал уверенный рост к доллару и к евро в начале 2021 года на фоне обновления стоимости нефти максимумов с марта 2020-го.