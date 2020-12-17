Российский рынок акций вырос после пресс-конференции Путина

Российский рынок акций завершил торги ростом на фоне новостей с ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, индекс Мосбиржи поднялся на 0,39 процента — до 3282,67 пункта, индекс РТС — на 1,37 процента, до 1419,22 пункта. Курс доллара снизился на 0,52 процента — до 72,82 рубля, евро — на 0,21 процента до 89,17 рубля. Отмечается, что в лидерах рынка находились акции «Полюс золота» (+3,51 процента) и «Полиметалла» (+3,8 процента).

Росту российских акций способствовала динамика рынка энергоносителей, где фьючерс на нефть марки Brent подорожал на 0,7 процента и закрепился на уровне выше 51 доллара за баррель. Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич назвал одним из факторов динамику западных фондовых площадок. Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин в свою очередь отметил итоги заседания ФРС США — регулятор подтвердил намерение задействовать все доступные инструменты для поддержки американской экономики.

Россия заняла второе место в рейтинге перспективных развивающихся рынков по версии Bloomberg. Всего оценивались 17 стран по 11 показателям (прогноз по росту ВВП, долг страны, валютные резервы, реальная процентная ставка и другим). У России оказался самый низкий уровень госдолга (14 процентов), аналитики также назвали рубль недооцененным. По мнению экспертов, экономика страны в следующем году вырастет на три процента.

Большая пресс-конференция Путина прошла 17 декабря. Из-за пандемии коронавируса она состоялась в удаленном формате, где частично использовался формат прямой линии, потому что вопросы разрешили задавать не только журналистам, но и простым россиянам.