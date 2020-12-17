Российскую экономику назвали одной из самых перспективных

Россия заняла второе место в рейтинге перспективных развивающихся рынков по версии Bloomberg. На первом месте находится Таиланд благодаря большим резервам.

Всего оценивались 17 стран по 11 показателям (прогноз по росту ВВП, долг страны, валютные резервы, реальная процентная ставка и другим). У России оказался самый низкий уровень госдолга (14 процентов), аналитики также назвали рубль недооцененным. По мнению экспертов, экономика страны в следующем году вырастет на три процента.

Китай оказался в рейтинге на последнем месте. Хотя прогнозируется рост ВВП, у страны большая доля государственного долга и маленький валютный резерв. Экономисты отметили, что активы развивающихся стран приближаются к новым рекордам благодаря денежно-кредитным мерам.

Ранее инвесторы назвали рубль одной из самых перспективных валют следующего года. На первом месте оказался китайский юань, в тройку также попало мексиканское песо. Однако аналитики швейцарского банка Credit Suisse, наоборот, назвали курс рубля главным разочарованием года.