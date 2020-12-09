Рубль попал в тройку самых перспективных валют

Инвесторы назвали рубль одной из самых перспективных валют следующего года, пишет Bloomberg. На первом месте оказался китайский юань, в тройку также попало мексиканское песо.

Развивающиеся рынки продолжат ралли в 2021 году, прогнозируют эксперты. Они считают массовую вакцинацию против коронавируса самым главным драйвером. По мнению инвесторов, лидером по росту облигаций станет Китай, далее идут Индонезия и Мексика. Россия занимает пятое место.

По росту акций на первой позиции также будет КНР, считают аналитики. За ней идет Южная Корея и Индонезия, Россия — на восьмой строчке. Трейдеры также ожидают увеличения инфляции во всех экономиках мира в следующем году, кроме России, Польши и Мексики.

Ранее аналитики Credit Suisse назвали рубль главным разочарованием года. По их подсчетам, на поддержку своей валюты российские власти потратили много средств, но она все равно оказалась одной из самых слабых в Восточной Европе. Однако в Goldman Sachs ожидают, что рубль станет лучшей валютой по доходности в 2021 году.