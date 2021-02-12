Набиуллина рассказала о планах на 2021 год

Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала о планах регулятора на 2021 год. По ее словам, в нынешнем году ЦБ сохранит мягкую денежно-кредитную политику, которая будет направлена на поддержку восстановления российской экономики. Об этом пишет ТАСС.

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По словам Набиуллиной, потенциал для снижения ключевой ставки исчерпан. Дальнейшее ее снижение может привести к дополнительному росту проинфляционных рисков.

Ранее сообщалось, что Центробанк 12 февраля сохранил ключевую ставку на прежнем уровне — 4,25 процента годовых. Решение обосновали тем, что восстановление спроса происходит быстрее и носит более устойчивый характер, чем ожидалось ранее.

Ставка на уровне 4,25 процента является рекордно низкой для современной истории страны. Впервые Банк России установил ее в июле прошлого года. Это четвертый раз, когда регулятор сохраняет ее без изменений.

Ключевая ставка является одним из главных инструментов денежно-кредитной политики, цель которой — регулировать уровень инфляции в стране. По плану ЦБ, она должна находиться вблизи четырех процентов.