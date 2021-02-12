Назван срок восстановления российской экономики

Экономика России может восстановиться уже к концу этого года. Такие сроки назвала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге, трансляцию мероприятия вел канал регулятора в YouTube.

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Ранее в ЦБ считали, что допандемического уровня экономика достигнет к середине 2022 года. Однако ситуация оказалась лучше ожиданий из-за того, что повторно не вводились строгие ограничения, отметила Набиуллина. Кроме того, бизнес лучше подготовился ко второй волне коронавируса, а внешний спрос на товары российского экспорта оказался выше ожиданий.

Глава ЦБ уверена, что рост экономики продолжится благодаря восстановлению внутреннего и внешнего спроса. Регулятор прогнозирует увеличение ВВП России на 3-4 процента в 2021 году.

ЦБ на заседании 12 февраля оставил без изменений ключевую ставку на уровне 4,25 процента, что стало ожидаемым для рынка. Регулятор не видит повода для дальнейшего снижения из-за инфляционных рисков. ЦБ ожидает, что по итогам года инфляция не превысит базовый уровень в четыре процента.

Впервые регулятор установил ключевую ставку на рекордно низком для современной России уровне 4,25 процента в июле прошлого года. С тех пор ЦБ трижды сохранял ее без изменений.