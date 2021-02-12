ЦБ сохранил ключевую ставку

Центробанк сохранил ключевую ставку на прежнем уровне — 4,25 процента годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора. Решение было ожидаемым для участников рынка.

В сообщении решение обосновывается тем, что восстановление спроса происходит быстрее и носит более устойчивый характер, ежели ожидалось ранее. При этом существуют ограничения со стороны предложения, что «продолжает оказывать повышательное давление на цены». Таким образом регулятор не видит причин для дальнейшего снижения ставки.

Впервые ЦБ установил ключевую ставку на рекордно низком для современной России уровне 4,25 процента в июле прошлого года. С тех пор регулятор трижды сохранял ее без изменений, объясняя свою политику умеренными инфляционными ожиданиями и влиянием на российскую экономику последствий пандемии коронавируса.

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Ключевая ставка является одним из основных (наравне с нормативом обязательных банковских резервов) инструментов денежно-кредитной политики Центробанка, цель которой — регулировать уровень инфляции. По плану регулятора, она должна находиться вблизи ориентира в четыре процента годовых.

Ставка отражает стоимость краткосрочных кредитов, предоставляемых ЦБ коммерческим банкам (в основном для соблюдения нормативов ликвидности) и одновременно уровень доходности по депозитам в ЦБ, при помощи которых регулятор абсорбирует излишнюю ликвидность с рынка при ее структурном профиците.

Ключевая ставка ЦБ традиционно выступает ориентиром для доходности по многим другим инструментам: от кредитов на межбанковском рынке до облигаций федерального займа (российского госдолга), банковских кредитов и вкладов.

Также уровень ключевой ставки влияет на приток в страну иностранных инвесторов, который может спровоцировать укрепление национальной валюты. Чем выше ставка, тем вероятнее нерезиденты будут вкладываться в местные активы. На данный момент ставка Федеральной резервной системы США (ФРС) находится на минимальном уровне 0-0,25 процента, что делает реальную (с поправкой на инфляцию) доходность по вложениям в некоторые американские активы отрицательной.

Таким образом, российские активы, включая госдолг, получают возможность привлечь иностранных инвесторов. Кроме того, возрастает вероятность применения стратегии carry trade, при которой инвестор занимает средства на рынке с низким уровнем ставок и вкладывает в инструменты на рынке с более высокой ставкой, получая выгоду от разницы.

Опрошенные деловыми изданиями экономисты указывали на высокую вероятность сохранения ключевой ставки на текущем уровне, несмотря на ускорение инфляции в январе до 5,19 процента в годовом исчислении (0,7 процента в месячном), что стало наивысшим показателем за без малого два года.

Аналитики указывали, что ЦБ, вероятно, откажется от намеков на дальнейшее снижение ставки. При этом более конкретных указаний ожидать, по их словам, тоже не стоило из-за общей неопределенности в экономике и на рынках. Замглавы ЦБ Алексей Заботкин в свою очередь отмечал, что «целесообразность снижения ставки менее очевидна, чем это было летом».