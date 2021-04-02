Финансист рассказал о выгоде рубля

Директор по развитию компании Noble Russian Finance Club Александр Зюриков рассказал в беседе с агенством «Прайм» о случаях, когда стоит предпочесть рубль доллару.

По словам финансиста, при выборе валюты своих долгосрочных сбережений россиянам довольно сложно сделать выбор в пользу рубля против доллара. Так, за последние 30 лет курс рубля по отношению к доллару сильно снизился.

«Однако, если обратить более пристальное внимание на графики, например, за последние семь лет, можно увидеть, что между короткими пиковыми взлетами котировок доллара к рублю наблюдаются довольно длительные», — указал специалист, отметив, что укрепление на протяжении этих периодов может составлять до 30-40 процентов.

Таким образом, если на протяжении этих лет каждый месяц переводить откладываемые средства в доллары, а в какой-то из этих периодов просадки потребовались рубли на какие-то крупные покупки, тогда выгода от таких вложений была бы «съедена» текущей конъюнктурой.

И это даже при сделках по биржевому курсу, без учета того, что подавляющее большинство россиян до сих пор покупает и продает валюту через обменные пункты и кассы банков, пояснил эксперт. «Таким образом, выбор доллара и евро в качестве валюты сбережений оправдан только применительно к очень долгосрочным вложениям», — заявил Зюриков.

Ранее сообщалось, что к лету российскую валюту может ждать серьезный обвал: за доллар могут давать до 80 рублей, несмотря на ожидаемый рост цен на нефть. По мнению главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди, к середине 2021 года американская валюта вырастет к российской, и за 1 доллар будут давать 80 рублей, как и европейская — рубль упадет до отметки в 96 рублей за евро.