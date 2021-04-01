Финансист предостерег россиян от покупки поддельных долларов. Старший преподаватель кафедры банковского дела Университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов рассказал агентству «Прайм», как проверить оригинальность банкнот.

По его словам, главное правило — пользоваться только кассами банков, а не «привокзальными» валютообменными пунктами, в которых возникает 99 процентов правонарушений.

«Правила обмена и проверки на платежеспособность, оригинальность банкнот в принципе одинаковые как для долларов, так и для рублей, евро, юаней и других валют. Наиболее удобный способ — безналичная конвертация валюты, ведь он позволяет не зависеть от времени работы банка и не посещать офис кредитной организации для совершения операции», — объяснил эксперт.

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Также Ферапонтов порекомендовал заранее ознакомиться с элементами, защищающими от подделок: микропечатью, защитными нитями, и самими изображениями банкнот на сайте ФРС США. Он призвал запомнить, купюры какого номинала имеют хождение на данный момент. Например, сейчас в обороте находятся купюры номиналом один, два, пять, десять, 20, 50 и 100 долларов. Однако ранее обращались купюры номиналом 500, тысяча долларов и более, которые являются «больше раритетом, чем платежным средством».

Помимо прочего, финансист посоветовал обращать внимание на степень износа купюры. По его словам, за рубежом могут не принять для оплаты грязные, выцветшие, рваные или сильно мятые купюры. В России ветхие банкноты если и принимают, то «скрипя зубами».

Ранее сообщалось, что к лету российскую валюту может ждать серьезный обвал: за доллар могут давать до 80 рублей, несмотря на ожидаемый рост цен на нефть. Такой прогноз дал Saxo Bank на второй квартал текущего года.

В марте доцент кафедры финансовых рынков РЭУ имени Г. В. Плеханова Максим Марков назвал случаи, когда необходимо отказаться от покупки долларов. По его словам, в краткосрочной перспективе следует придерживаться правила, что деньги стоит держать в той валюте, в которой они тратятся.