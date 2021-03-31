В России заявили о росте цен на курицу и яйца

Россиян предупредили о росте цен на очередную категорию продуктов. На этот раз речь идет о яйцах и курице. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.

«Если говорить про сегодняшний день, то мы видим, что есть рост цен на яйцо и куриное мясо. Достаточно неудачно произошла вспышка птичьего гриппа», — сказал он. По словам Леонова, в условиях кризиса растет потребление куриного мяса как более дешевого. «Производители курицы долго работали, уменьшая собственную прибыль, и сдерживали цены, но сейчас прибыль в бизнесе становится отрицательной, и производители будут вынуждены поднять цены», — объяснил он. Представитель Роспродсоюза добавил, что на росте цен сказался и курс доллара: за валюту покупают сырье.

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На фоне роста цен на продукты в конце прошлого года правительство заключило ряд соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Теперь предельные цены на сахар должны составлять 36 рублей за килограмм в оптовой торговле и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей соответственно.

В конце марта соглашение продлили до лета. В Кремле объяснили, что таким образом власти хотят избежать товарных перекосов во всей товарно-продуктовой цепочке — и с точки зрения как производителей, так и ретейлеров. И назвали подобную практику сложным и филигранным процессом.

Ранее в среду, 31 марта, эксперты предупредили о риске роста цен на кофе и чай. Рост тарифов на морские перевозки увеличит себестоимость продукции, говорят игроки рынка. Компании планируют продолжить повышать стоимость кофе и чая. Еще одна из причин — подорожание упаковки.