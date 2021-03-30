В Кремле объяснили заморозку цен на продукты

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал работу властей по сдерживанию роста цен на продукты филигранным процессом, пишет РИА Новости.

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Представитель Кремля объяснил, что продлением заморозки цен власти стремятся избежать товарных перекосов во всей товарно-продуктовой цепочке — и с точки зрения производителей, и с точки зрения ретейлеров. Он заявил, что это сложный и филигранный процесс.

Ранее правительство продлило соглашения по сдерживанию цен на продукты. Для сахара они действуют до 1 июня, для масла — до 1 октября этого года. Это произошло на фоне роста стоимости товаров.

Теперь предельные цены на сахар должны составлять 36 рублей за килограмм в оптовой торговле и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей соответственно. Изначально предполагалось, что соглашение будет действовать до апреля.

В марте стало известно, что власти приготовились контролировать цены еще на яйца и мясо птицы. В середине февраля «Известия» писали, что птицефермы предложили торговым сетям поднять стоимость этих продуктов на 10 процентов.