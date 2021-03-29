Власти России описали отношение к бизнесу словами «не диктатор, а партнер»

Продление заморозки цен на сахар и подсолнечное масло стало примером того, что власти выступают по отношению к бизнесу не как «диктатор», а как «партнер», помогающий помогающий выровнять рынок и не допустить на нем спекулятивных скачков. Таким образом ситуацию описал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, передает РБК.

По его словам, целью соглашений является сдерживание цен и предотвращение дефицита социально значимых товаров на рынке. Ради этого сахар будут держать, как минимум, до июня, а подсолнечное масло защитят от подорожания до октября.

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Две недели назад Евтухов объяснял, что его ведомство выступает против продления и расширения государственного регулирования цен. В противном случае, предупреждал он, дело может дойти до дефицита по советскому типу с пустыми полками.

Позднее он признавал, что уже нынешние соглашения, которые были заключены до конца марта, привели к определенным проблемам с поставками. По его данным, не все торговые сети могут получать сахар от поставщиков по 36 рублей за килограмм.

Несмотря на усилия правительства, в России цены на продукты питания в феврале росли в пять раз быстрее, чем в Европе — 1,5 процента против 0,3 процента. При этом в январе разрыв был значительно меньше, и если смотреть за два месяца, то продукты в России дорожали только в 2,5 раза быстрее, чем в ЕС.