В правительстве признали проблемы с поставками сахара

Минпромторг выступает против государственного регулирования стоимости продуктов, а из-за введенных предельных цен на сахар с его поставками наблюдались определенные проблемы. Об этом на бизнес-форуме FMCG Cutman Russia 2021 заявил замглавы ведомства Виктор Евтухов, передает ТАСС.

Он признал, что не все торговые сети могли свободно получать товар по цене 36 рублей за килограмм. По словам чиновника, в отрасли много посредников и оптовиков, даже торговым сетям зачастую не обойтись без них из-за необходимости фасовки.

Материалы по теме Клановая экономика Россия ищет новый путь развития. Почему пример хотят взять с Кореи? Нетрадиционные ценности Ученые узнали о последствиях торговли на бирже. Как она меняет политические взгляды россиян?

Евтухов также подчеркнул, что само по себе регулирование цен — вынужденная мера, и в целом соглашения свою роль выполнили. Если бы цены поднимались поэтапно, без соглашений о сдерживании попытались бы обойтись.

Две недели назад чиновник уже отмечал, что если соглашения о сдерживании цен продлевать, то стране грозит дефицит по советскому типу, то есть с пустыми полками в магазинах и очередями. Евтухов подчеркнул, что в течение года рост цен неизбежен, иначе нарушатся все логистические цепочки поставок.

Несмотря на это, правительство продлило заморозку цен еще на два месяца. В декабре предполагалось, что цены будут сдерживать искусственно только до конца марта.