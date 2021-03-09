Российские власти заверили в невозможности дефицита

В России невозможен дефицит продуктов питания, а рост цен останется в пределах прогнозной инфляции. Об этом заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, передает РИА Новости.

Он заверил, что, согласно прогнозам Минсельхоза, урожай в текущем году будет хорошим. Что касается отдельных товаров, то подорожание возможно из-за объективных факторов.

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Вместе с тем, подчеркнул Евтухов, рост цен на другие категории продуктов может оказаться незначительным, а поскольку инфляция берется по всей группе товаров, то в среднем она будет невысокой.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле довольны действиями правительства по борьбе с ростом цен. В свою очередь, кабмин начал постоянный мониторинг цен на основные товары и услуги.

Конкретные министерства и ведомства должны будут следить за группами товаров и услуг и в случае неоправданного роста цен предлагать меры реагирования. Например, в ведение Минсельхоза попадут 12 позиций, среди них продукты питания и табачные изделия.