В Кремле заявили об успешной борьбе с ростом цен

Правительству России удается успешно бороться с ростом цен на продукты питания. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует «Интерфакс».

По его словам, в целом ситуацию удается держать под контролем, хотя на рынок давит целый ряд факторов, подталкивающих инфляцию. Песков подчеркнул, что кабинет министров достаточно эффективно «амортизирует» влияние этих факторов.

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Ранее 9 марта правительство объявило, что начинает постоянный мониторинг цен на основные товары и услуги. За конкретными министерствами и ведомствами закреплены группы товаров и услуг, чтобы те в случае неоправданного роста цен на них могли предлагать меры реагирования.

Так, в ведение Минсельхоза попадут 12 позиций, среди них продукты питания и табачные изделия. Общий мониторинг поручен Минэкономразвития, Росстату и Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

Еще один способ борьбы с ростом цен на продукты предложил депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный. Он разработал законопроект об уголовном наказании за сообщения, в которых приводятся отличающиеся от официальных данные по инфляции. По мнению депутата, вбросы о серьезном росте цен провоцируют панический спрос и являются одной из форм манипулирования рынком.

До этого Bloomberg включил Россию в список стран, где подорожание продуктов может привести к недовольству со стороны граждан и социальной напряженности.