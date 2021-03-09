Российские власти решили усилить контроль за ценами

Правительство России решило ввести постоянный мониторинг цен на товары и услуги, чтобы реагировать на их потенциальный рост. Распоряжением об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

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Усиление контроля со стороны властей позволит наладить анализ ситуации на рынке, прогнозировать риски подорожания продукции и вовремя принимать меры для сдерживания роста цен, отмечается в сообщении. Мониторингом займется Минэкономразвития вместе с Росстатом и Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Если произойдет рост цен, то в кабмин будут направлять предложения по мерам их регулирования.

За министерствами и ведомствами закрепляются товары и услуги, за которые они будут нести ответственность. Например, в ведении Минсельхоза — продукты питания и табачные изделия (всего 12 позиций).

Ранее стало известно, что российские производители мяса птицы и ретейлеры заключили соглашение, по которому они временно заморозят оптовые цены на продукцию. Срок действия неформального договора рассчитан на три недели. В соглашении приняли участие Национальный союз птицеводов («Черкизово», «Продо», ГАП «Ресурс») и Ассоциация компаний розничной торговли (Х5 Retail Group, «Магнит», «Ашан»). Цена за килограмм тушки цыпленка зафиксирована на уровне 145 рублей.