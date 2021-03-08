Диетолог предупредила об опасности неправильного употребления фруктов

Главный врач клиники «Риммарита», терапевт, диетолог Римма Мойсенко предупредила об опасности неправильного употребления фруктов в беседе с радио Sputnik.

По ее словам, фрукты, съеденные в неподходящее время, могут навредить организму. Она отметила, что заменять фруктами обычный прием пищи ни в коем случае нельзя, так как это нарушает липидный и углеводный обмен в организме. Особенно опасно для здоровья делать это по вечерам, так как «заедая» голод фруктами в это время суток можно довести организм до гормонального сбоя, ведущего к набору веса.

«Фрукт сразу же воздействует на кору головного мозга, и она перестает чувствовать гормон лептин, который регулирует энергетический обмен <...> Фрукт может привести к лептинорезизстентности, грозному осложнению, при котором мозг не понимает, сколько у него энергии, начинает ее экономить и запасать», — сказала Мойсенко.

Диетолог порекомендовала включать фрукты в свой рацион, ориентируясь на первые часы после завтрака и комбинируя с другими продуктами. Она подчеркнула, что в сочетании с овощами фрукты превращаются в ценный и питательный продукт.

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