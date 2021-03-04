Диетолог развеяла три главных мифа о похудении и здоровом питании

Австралийская диетолог и нутрициолог Лора Форд (Laura Ford) развеяла три мифа о похудении и здоровом питании. Ее слова приводит издание Daily Mail.

Во-первых, врач заявила, что углеводы необходимы для организма, поэтому нельзя полностью отказываться от них ради стройной фигуры. «Это самое лучшее топливо для мозга», — отметила Форд. По ее словам, при недостатке углеводов организм начнет сначала сжигать белки, а уже только потом — жиры.

Диетолог призвала включать в рацион сложные углеводы: батат, бурый рис, а также цельнозерновые макароны и хлеб. При этом Форд отметила, что не стоит полностью исключать из рациона обычные макароны, хлеб и картофель, если они нравятся человеку. Эти продукты просто лучше начать есть реже и маленькими порциями.

Во-вторых, австралийка объяснила, что безглютеновые продукты далеко не всегда лучше обычных. Они часто проходят больше стадий обработки, теряя при этом свои полезные свойства, а еще в них меньше клетчатки. Форд призвала людей, у которых нет непереносимости клейковины, есть обычные продукты.

В-третьих, нутрициолог отметила, что колебания веса в течение дня и недели совершенно нормальны. Форд добавила, что, хотя многих худеющих злит, что цифра на весах не уменьшается, а скачет туда-сюда, с этим ничего нельзя поделать. «Изменения веса зависят от того, сколько человек съел и выпил, от количества физической нагрузки и качества сна», — объяснила она. По ее словам, колебания веса за сутки могут достигать до 2,7 килограмма.

Ранее диетолог Рейчел Пол (Rachel Paul) дала семь простых советов людям, которые собираются похудеть. По ее словам, на завтрак стоит есть богатую белками и жирами пищу, а на обед и ужин — половину тарелки заполнять овощами. Вместо того чтобы утешать себя едой, надо придумать другой способ бороться со стрессом, например, пойти погулять.