В Госдуме предложили уголовное наказание за фейки о росте цен

Депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный предложил ввести уголовное наказание за провоцирование роста цен на продукты питания. Об этом пишут «Известия».

Выборный разработал законопроект, в рамках которого предлагается добавить новую часть в статью УК РФ 185.3 («Манипулирование рынком»). В новой части будет говориться об ответственности за «Публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации об изменении розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости».

Проект предусматривает штраф от 200 до 500 тысяч рублей для физических лиц и от 500 до 800 тысяч — для юридических. Кроме того, граждан могут лишить свободы на срок до трех лет.

Политик подчеркнул, что речь идет об уголовной ответственности «за искусственное создание панического спроса на базовые группы продуктов и распространение умышленных ценовых фейков».

Ранее агентство Bloomberg перечислило страны, в которых подорожание продуктов может привести к недовольству со стороны граждан и социальной напряженности. К ним была отнесена и Россия.